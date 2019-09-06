В Самаре пройдет чемпионат России по современному пятиборью в эстафетах
6 сентября 2019 11:51
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6 и 7 сентября в Самаре пройдет чемпионат России по современному пятиборью в эстафетах.
Соревнования пройдут в ФОКе «Орбита», на базе ГАУ «СШОР №5» (Барбошина Поляна, 9 Просека, 5 линия,13), и стадионе УСК ЦСК «Стара-Загора» (ул. Стара Загора, 143а).
Расписание можно посмотреть здесь.
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