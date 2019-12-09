В Самаре проходит областной финал турнира "Мини-футбол – в школу"

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9 и 11 декабря в УК «МТЛ Арена» (Самара, ул. Советской Армии, 253а) состоятся финальные игры областных соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений (в рамках проекта «Мини-футбол – в школу»).Соревнования проводятся в четырех возрастных группах (2008-2009 г.р., 2006-2007 г.р., 2004-2005 г.р., 2002-2003 г.р.) отдельно среди мальчиков и девочек. В финальных соревнованиях примут участие команды победители III этапа, по три в каждой возрастной группе.Организаторы соревнований министерство спорта Самарской области, министерство образования и науки Самарской области, ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий», самарская областная федерация футбола, ГБУ ДО СО «Областной детско-юношеский центр развития физической культуры и спорта».Команды, занявшие в финале 1, 2, 3 места в своих возрастных группах, награждаются кубками, дипломами, ценными призами, а игроки и тренеры – медалями, дипломами и сувенирной продукцией.По итогам соревнований лучшие игроки награждаются памятными призами, сообщает Минспорта области.Итоги соревнований можно посмотреть по адресу в интернете: http://www.samaraoblsport.ru/.ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ09.12.201910.00-12.00 – игры среди мальчиков 2004-2005г.р. и среди девочек 2002-2003г.р.12.30-13.30 – церемония открытия и награждения13.30-14.30 – игры среди мальчиков 2006-2007г.р. и среди девочек 2006-2007г.р.16.30-17.30 – церемония награждения11.12.201910.00-12.00 – игры среди мальчиков 2002-2003г.р. и среди девочек 2004-2005г.р.12.30-13.30 – церемония открытия и награждения13.30-14.30 – игры среди мальчиков 2008-2009г.р. и среди девочек 2008-2009г.р.16.30-17.30 – церемония награждения