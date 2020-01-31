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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре проходит лыжный марафон «Сокольи горы»

31 января 2020 11:36
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В Самаре проходит лыжный марафон Сокольи горы
В этом году заявки на участие в марафоне «Сокольи горы» подали более 900 спортсменов.

На этой неделе на базе УСЦ «Чайка» (Самара, п.Управленческий) пройдет лыжный марафон «Сокольи горы». 
Лыжный марафон «Сокольи горы» проводится ежегодно при поддержке министерства спорта Самарской области. В нем участвуют спортсмены не только со всего региона, но и различных субъектов РФ, а также других стран. Он входит в серию Russialoppet, объединяющий крупнейшие лыжные марафоны на всей территории России. В 2019 году марафон «Сокольи горы» стал призером Национальной премии «Russian Event Awards», заняв 2 место в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта».

В этом году заявки на участие в марафоне «Сокольи горы» подали более 900 спортсменов: 6 стран (Россия, Казахстан, Украина, Беларусь, Финляндия, Япония), 47 субъектов РФ, 152 города. Возраст участников – от 15 до 83 лет. Марафон стартовал ночью 30 января ночной гонкой. Более 150 участников, дистанции 5 и 10 километров. Это первый из трех стартов в рамках марафона "Сокольи горы".
1 февраля состоится марафон на 51, 34, 17 и 10 километров (свободный стиль), а 2 февраля – 30 и 10 км (классический стиль). Открытие – в 10:45, начало гонок – в 11:00, сообщает Минспорта области.
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