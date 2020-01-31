В Самаре проходит лыжный марафон «Сокольи горы»
31 января 2020 11:36
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На этой неделе на базе УСЦ «Чайка» (Самара, п.Управленческий) пройдет лыжный марафон «Сокольи горы».
Лыжный марафон «Сокольи горы» проводится ежегодно при поддержке министерства спорта Самарской области. В нем участвуют спортсмены не только со всего региона, но и различных субъектов РФ, а также других стран. Он входит в серию Russialoppet, объединяющий крупнейшие лыжные марафоны на всей территории России. В 2019 году марафон «Сокольи горы» стал призером Национальной премии «Russian Event Awards», заняв 2 место в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта».
В этом году заявки на участие в марафоне «Сокольи горы» подали более 900 спортсменов: 6 стран (Россия, Казахстан, Украина, Беларусь, Финляндия, Япония), 47 субъектов РФ, 152 города. Возраст участников – от 15 до 83 лет. Марафон стартовал ночью 30 января ночной гонкой. Более 150 участников, дистанции 5 и 10 километров. Это первый из трех стартов в рамках марафона "Сокольи горы".
1 февраля состоится марафон на 51, 34, 17 и 10 километров (свободный стиль), а 2 февраля – 30 и 10 км (классический стиль). Открытие – в 10:45, начало гонок – в 11:00, сообщает Минспорта области.
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