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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре построят еще одну трассу для картинга

5 июля 2019 13:18
106
В Самаре построят еще одну трассу для картинга Но из парка Гагарина картинг-клуб убирать не будут.
Но из парка Гагарина картинг-клуб убирать не будут.

Власти Самары и руководители картинг-клуба «Шойхер», расположенного в парке Гагарина, нашли компромисс. Спортивную трассу оставят на прежнем месте до конца лета, затем перенесут на безопасное расстояние от ЛЭП.

— У нас была встреча с мэром города Еленой Лапушкиной, обсудили возможные варианты развития картинг-школы. Трасса в парке Гагарина не исчезнет — её предстоит или переместить на территорию парковки, или зеркально развернуть и перенести ближе к колесу обозрения. Параллельно начинаем работать над проектом строительства второй картинг-трассы — в парке Молодёжном. Город обещал нам финансовую поддержку по этим двум направлениям, — рассказал 63.RU директор картинг-клуба Вадим Шипилов.

Вторая трасса планируется чуть длиннее, чем существующая — около 360 метров.

— Это длина трассы, на которой проводят соревнования. Скорее всего, она будет более извилистой. Хотим, чтобы там были правые и левые повороты. Так же, как и в парке Гагарина, будем заниматься с ребятами в парке Молодёжном, — пояснил руководитель картинг-школы.

Трассу для картинга в парке Гагарина построили в 2015 году. В июне 2019-го представители «МРСК Волги» выдали «Паркам Самары» предписание о её закрытии. Энергетики объяснили, что спортобъект попадает в охранную зону ЛЭП и находиться там смертельно опасно.

В картинг-школе бесплатно занимается около 80 детей от 6 до 12 лет. Их родители собрали подписи за сохранение спортобъекта, пишет 63.ру.
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