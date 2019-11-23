В Самаре открыли уникальный каток
23 ноября 2019 12:30
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Уникальный каток под открытым небом стал доступен самарцам. Он открылся в одном их торговых центров областной столицы, в "Меге".
Уникальность катка в том, что кататься можно абсолютно в любую погоду, даже при температуре +10 градусов. Это связано с особой системой охлаждения, которая расположена прямо подо льдом, соощает ГТРК Самара.
"Площадь катка – 450 квадратных метра, у него идеально ровная поверхность, ограждения – хоккейный борт", рассказали специалисты.
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