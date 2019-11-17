В Самаре может появиться новый горнолыжный комплекс
17 ноября 2019 11:44
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Специалисты Самарского государственного экономического университета проведут маркетинговое исследование для мэрии областной столицы. Оно будет посвящено судьбе горнолыжной базы «Чайка», которая расположена в поселке Управленческом.
Горнолыжная база «Чайка» находится рядом со знаменитой «вертолеткой». Ее, кстати, тоже ждет реконструкция.
— Стоимость контракта составит 680 тысяч рублей. Получить результаты чиновники рассчитывают до конца года, — сообщили в конкурсной комиссии.
Судя по заданию мэрии, горнолыжную базу ждет реконструкция. Подрядчик должен разработать концепцию комплексного развития объекта и бизнес-план проекта с эскизами. К воплощению этих идей в жизнь будут привлекать инвесторов. Власти планируют заключить с заинтересованными бизнесменами концессионные соглашения.
По словам чиновников, при развитии горнолыжной базы они собираются использовать опыт других представителей рынка горнолыжного спорта, гостеприимства и активного отдыха в России и, в частности, в Приволжском федеральном округе. В перспективе «Чайку» хотят включить в особую экономическую зону туристско-рекреационного типа, которую создают в национальном парке «Самарская Лука» и на прилегающих территориях.
А вот в Жигулевске хотят построить новый горнолыжный курорт. Место выбрали на горе Отважной. Для лыжников планируют сделать две трассы. Длина первой составит около километра, а второй — 700 метров. Также в городе хотят обустроить оздоровительный санаторий и фестивальную поляну, пишет 63.ру.
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