В Самаре 22 мая состоится футбольный матч между капитанами детских команд и почетными гостями

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В рамках торжественного открытия областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» и старта Всероссийского турнира по дворовому футболу, в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» 22 мая состоится футбольный матч между капитанами детских команд и почетными гостями:- советский и российский футболист, полузащитник и нападающий, тренер, мастер спорта России международного класса, участник товарищеского матча финала турнира «Лето с футбольным мячом» 2018 года Андрей Тихонов;- советник Президента ФК «Динамо», офицер РФС по вопросам борьбы с расизмом, директор РФС по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин;- лучший бомбардир ФК «Крылья Советов» в Чемпионатах РоссииАндрей Каряка;- заслуженные ветераны ПФК «Крылья Советов»:Панфилов Валерьян Владимирович - мастер спорта, сыграл 413 матчей за команду «Крылья Советов», член Совета директоров клуба;Марушко Сергей Васильевич - заслуженный ветеран ПФК «Крылья Советов», судья республиканской категории по футболу;Виктор Япрынцев; Антон Бобёр; Юрий Шишкин; Рустам Фахаутдинов; Владимир Королев; Сергей Чеснакас; Александр Орешников.14.00-14.45 Сбор участников14.45-15.00 Построение команд.Проект «Лето с футбольным мячом» стал визитной карточкой Самарской области. Практикой реализации заинтересовались и другие регионы нашей страны. Кроме того, в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт», на основе опыта Самарской области федеральным центром было принято решение о запуске нового направления «Дворовый футбол», ключевым мероприятием которого станет проведение ежегодного Всероссийского фестиваля по дворовому футболу.