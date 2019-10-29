В СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области прошел турнир по стрельбе среди женщин-сотрудниц
29 октября 2019 12:39
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В cызранском следственном изоляторе № 2 непростые служебные обязанности выполняют 41 женщина-сотрудница. Это составляет почти 20 процентов от личного состава.
Каждая из представительниц прекрасной половины человечества обязана метко стрелять из штатного боевого оружия – пистолета Макарова.
Поэтому в СИЗО-2 регулярно проводятся занятия по стрельбе, а также доброй традицией является организация турниров по стрельбе. На этот раз самым метким стрелком стала инспектор отдела специального учета капитан внутренней службы Марина Баранова. С заслуженным успехом ее тепло поздравил начальник учреждения подполковник внутренней службы Алексей Константинов и вручил почетную грамоту, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.
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