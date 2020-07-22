В Похвистнево завершается строительство ледовой арены
22 июля 2020 13:37
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В Похвистнево на финальный этап вышло строительство крытой ледовой арены. Объект возводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Сейчас степень готовности спорткомплекса составляет 94%.
«Похвистнево Арена» в микрокрайоне «Южный» включает ледовое поле размером 60 на 30 метров, трибуны на 400 мест, помещения для проката и выдачи коньков, раздевалки, необходимые технические и административные помещения. Спортивный комплекс будет использоваться для занятий хоккеем, фигурным катанием, а также для массовых катаний на коньках, проведения спортивных мероприятий, сообщает Минспорта региона.
Строительство ледового катка в Похвистнево стартовало в августе 2019 года. Согласно контракту с компанией – подрядчиком спортивный объект должен быть готов не позднее 30 ноября 2020 года. На данный момент арена находится на финальной стадии строительства. Осталось завершить благоустройство территории и провести пуско-наладочные работы.
Ледовая арена строится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Реализация нацпроекта в Самарской области находится на контроле у Губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона поставил задачу по строительству объектов для массового спорта, чтобы больше жителей могли регулярно заниматься спортом. В своем Послании 2019 года Дмитрий Азаров отмечал: «Нам надо увеличивать число систематически занимающихся физкультурой и спортом с нынешних 37% до 55% в 2024 году. Для этого будем развивать инфраструктуру спорта».
На прошлой неделе в Похвистнево был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «Салют». Объект был построен в рамках государственной программы «Развитие физкультуры и спорта в Самарской области» на средства регионального и местного бюджетов.
«Уверен, появление у нас ледового катка привлечет к занятиям спортом еще больше людей, будет способствовать достижению целей, обозначенных федеральным проектом «Спорт – норма жизни». Жители очень ждут его открытия. Спасибо Правительству Самарской области и главе региона Дмитрию Азарову за такое внимание к вопросам развития спортивной инфраструктуры в нашем городе», – отметил глава Похвистнево Сергей Попов.
«Новый спортивный объект – это всегда дополнительное привлечение людей к занятиям спортом. Для Похвистнево появление первой крытой ледовой арены – большое событие. Теперь у жителей города и всего района будет два современных спортивных объекта, где круглогодично можно заниматься как летними, так и зимними видами спорта», — отметил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
Всего в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Демография» в Самарской области будет построено 22 спортивные площадки, 1 ФОК открытого типа, 5 площадок комплекса ГТО, ФОК «Акробат» и легкоатлетический манеж в Тольятти, ледовый каток в Похвистнево.
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