В Казани проходит чемпионат России по плаванию

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В первый день спортсмены Самарской области завоевали 2 золота. Александр Кудашев выиграл на дистанции 200 м баттерфляем, Ирина Кривоногова - 400 м комплексом. Оба отобрались на чемпионат Европы - декабрь, Шотландия, сообщает Минспорта региона.