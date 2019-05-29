В День защиты детей в Самарской области пройдет турнир по уличному баскетболу

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1 июня 2019 года в Жигулевске состоится Открытый турнир по уличному баскетболу «VolgaBasket 3×3».Турнир проходит на площади Мира в Жигулевске и приурочен к Международному дню защиты детей. За 9 лет «VolgaBasket 3×3». стал одним из самых крупных спортивных мероприятий Самарской области и ярким примером социальной ответственности бизнеса перед городом.Организаторы турнира – компания «Газпром газораспределение Самара», Федерация баскетбола Самарской области, Министерство спорта Самарской области, Министерство образования и науки Самарской области, Администрация г.о. Жигулевск.На сегодняшний день для участия в турнире уже зарегистрировано более 50-ти команд со всей Самарской области, но заявки будут поступать до самого начала турнира.В программе мероприятия:ВИП матчСостязания детских и взрослых командМатчи категории Elite за призовой фондвыступление чeрлидеровдетская зона с мастер-классами и анимацией.ритм-поддержка БАРАБАНЫ МИРАрок-концерт группы «JustBand»Начало регистрации: 10.00Открытие турнира: 12.00Адрес: г. Жигулевск, площадь Мира.