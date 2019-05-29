В День защиты детей в Самарской области пройдет турнир по уличному баскетболу
29 мая 2019 09:53
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1 июня 2019 года в Жигулевске состоится Открытый турнир по уличному баскетболу «VolgaBasket 3×3».
Турнир проходит на площади Мира в Жигулевске и приурочен к Международному дню защиты детей. За 9 лет «VolgaBasket 3×3». стал одним из самых крупных спортивных мероприятий Самарской области и ярким примером социальной ответственности бизнеса перед городом.
Организаторы турнира – компания «Газпром газораспределение Самара», Федерация баскетбола Самарской области, Министерство спорта Самарской области, Министерство образования и науки Самарской области, Администрация г.о. Жигулевск.
На сегодняшний день для участия в турнире уже зарегистрировано более 50-ти команд со всей Самарской области, но заявки будут поступать до самого начала турнира.
В программе мероприятия:
ВИП матч
Состязания детских и взрослых команд
Матчи категории Elite за призовой фонд
выступление чeрлидеров
детская зона с мастер-классами и анимацией.
ритм-поддержка БАРАБАНЫ МИРА
рок-концерт группы «JustBand»
Начало регистрации: 10.00
Открытие турнира: 12.00
Адрес: г. Жигулевск, площадь Мира.
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