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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Учредитель футбольного клуба «Сызрань-2003» раскритиковал систему бюджетного финансирования профессиональных спортивных клубов

12 декабря 2019 09:23
93
Учредитель футбольного клуба Сызрань-2003 раскритиковал систему бюджетного финансирования профессиональных спортивных клубов
По его словам, развитию спорта в регионе мешает непрозрачная схема распределения финансов со стороны областного минспорта.

Об этом создатель ФК «Сызрань-2003» Максим Симонов рассказал в интервью «Самарскому Обозрению». 
«Вместо нас в ПФЛ (в 2019 году ФК «Сызрань-2003» впервые за много лет покинул первенство Профессиональной футбольной лиги – Прим.ред.) заявился «Акрон» и уже сумел попасть на первую строку в турнирной таблице. Но кто-то способен объяснить, может ли «Акрон» на этом основании претендовать на бюджетную поддержку хотя бы на уровне команды «Лада», плетущейся сейчас на предпоследнем месте? Все-таки не очень правильно, когда гранты выдаются независимо от результата. Без привязки одного к другому нет никакого стимула к тому, чтобы хорошо играть и выигрывать. Нет и внятного бюджетного задания. Мне кажется, если тебе дают финансирование, ты должен не только занять определенное место по итогам сезона, но и воспитать какое-то количество местных игроков. Не сделал ни того ни другого - значит, не заслужил никаких денег за счет налогоплательщиков», - говорит Симонов.
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Комментарии


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