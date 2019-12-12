Учредитель футбольного клуба «Сызрань-2003» раскритиковал систему бюджетного финансирования профессиональных спортивных клубов
12 декабря 2019 09:23
93
Об этом создатель ФК «Сызрань-2003» Максим Симонов рассказал в интервью «Самарскому Обозрению».
«Вместо нас в ПФЛ (в 2019 году ФК «Сызрань-2003» впервые за много лет покинул первенство Профессиональной футбольной лиги – Прим.ред.) заявился «Акрон» и уже сумел попасть на первую строку в турнирной таблице. Но кто-то способен объяснить, может ли «Акрон» на этом основании претендовать на бюджетную поддержку хотя бы на уровне команды «Лада», плетущейся сейчас на предпоследнем месте? Все-таки не очень правильно, когда гранты выдаются независимо от результата. Без привязки одного к другому нет никакого стимула к тому, чтобы хорошо играть и выигрывать. Нет и внятного бюджетного задания. Мне кажется, если тебе дают финансирование, ты должен не только занять определенное место по итогам сезона, но и воспитать какое-то количество местных игроков. Не сделал ни того ни другого - значит, не заслужил никаких денег за счет налогоплательщиков», - говорит Симонов.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1730
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1500
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1769
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8778
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9152
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8941
Спорт в регионе
12 декабря 2019 09:23
По его словам, развитию спорта в регионе мешает непрозрачная схема распределения финансов со стороны областного минспорта. Спорт в регионе
93
11 декабря 2019 21:20
В решающем поединке в весовой категории до 80 килограммов армейский спортсмен нанес поражение представителю Азербайджана Миладу Бейги Харчегани – 17:9. Спорт в регионе
240
11 декабря 2019 16:37
Он подчеркнул, что решение Всемирного антидопингового агентства ещё не вступило в силу и у России есть все основания, чтобы его оспорить. Спорт в регионе
1391
11 декабря 2019 10:56
Наша команда сохранила за собой второе место в таблице Суперлиги. Спорт в регионе
212
11 декабря 2019 09:27
Он участвовал в командных соревнованиях этапа Европейского кадетского цикла. Спорт в регионе
166
10 декабря 2019 22:33
Приглашенные гости посмотрели матч "Крылья Советов" – "Урал" в компании губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Спорт в регионе
287
10 декабря 2019 14:54
В соревнованиях приняли участие 137 спортсменов из 28 регионов страны. Самарскую область представляли 8 спортсменов. Спорт в регионе
225
Видео
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
295
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
632
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
577
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
519
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
851
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1304
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
229
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
510
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
578
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
804
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2016
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2497
Мероприятия