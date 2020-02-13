Турнир быстрым по шахматам пройдет в Самаре
13 февраля 2020 12:25
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В рамках самарского этапа с 2014 г. проводятся турниры по быстрым шахматам. Участники - студенты высших учебных заведений и журналисты Самарской области. Победители награждаются ценными призами и повышают свои рейтинговые баллы. Федерация шахмат Самарской области и Самарская областная организация Союза журналистов России принимают активное участие в турнире и оказывает всестороннюю поддержу.
Впервые проводится первенство Самарской области 2020 года по блицу среди ветеранов, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Турнир-2020 состоится 1 марта (воскресенье) в г. Самара, ресторан «Максимилианс», Московское шоссе, д. 4, стр. 15
Фото pixabay.com
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