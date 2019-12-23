Тольяттинские каратисты прошли российский отбор на Олимпиаду
23 декабря 2019 12:58
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Два тольяттинских спортсмена Анна Чернышёва и Кирилл Кузнецов выиграли национальный отбор за право представлять Россию на олимпийских отборочных соревнованиях по каратэ в Париже. Именно там в мае 2020 года определится судьба последних путевок на Олимпиаду в Токио.
Как сообщили TLTgorod в АСМ «СПОРТИКО», турнир в олимпийских весовых категориях с участием сильнейших российских бойцов проходил 21 декабря в подмосковном Парамоново, в одноименном Центре подготовки сборных команд России. Список участников был сформирован на основании решения президиума и тренерского комитета Федерации каратэ России. В каждой категории бились по восемь спортсменов, разбитых на две группы. Представительница тольяттинской школы каратэ «Рекорд» Анна Чернышёва выступала в объединённой олимпийской категории до 55 кг. Она провела в своей группе два поединка с соперницами из Челябинска и Уфы, по итогам которых вышла из группы с первого места. А в финале одержала сверхубедительную победу со счётом 11:1 над лидером другой группы и теперь будет готовиться к битве за олимпийскую лицензию.
Помимо Чернышёвой, такого же успеха добился воспитанник СДЮСШОР № 8 «Союз» Кирилл Кузнецов. Он стал победителем среди мужчин в категории до 75 кг, пишет TLTgorod.
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