Тольяттинская спортсменка - победительница чемпионата ПФО по стрельбе из лука

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Завершился чемпионат Приволжского федерального округа по стрельбе из лука.Тольяттинская спортсменка Истомина Тамара стала обладателем золотой медали в женском личном зачете.В командном зачёте микст среди стрелков из блочного лука наши спортсмены боролись за бронзу, но уступили спортсменам из Башкирии, сообщает Минспорта региона.Фото: pixabay.com