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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тольяттинская спортсменка - победительница чемпионата ПФО по стрельбе из лука

22 июля 2019 11:09
147
Тольяттинская спортсменка - победительница чемпионата ПФО по стрельбе из лука
Соревнования собрали более 70 сильнейших спортсменов из 11 регионов округа.

Завершился чемпионат Приволжского федерального округа по стрельбе из лука.

Тольяттинская спортсменка Истомина Тамара стала обладателем золотой медали в женском личном зачете.

В командном зачёте микст среди стрелков из блочного лука наши спортсмены боролись за бронзу, но уступили спортсменам из Башкирии, сообщает Минспорта региона.

Фото: pixabay.com
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