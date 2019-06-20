Тольяттинка стала лучшей на Чемпионате Росгвардии по плаванию
20 июня 2019 10:45
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На водном стадионе «Динамо» в Москве завершился чемпионат Росгвардии по плаванию на кубок четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Попова.
В нём приняли участие 80 сильнейших пловцов из 8 округов войск национальной гвардии РФ. В течение трёх дней были разыграны награды в 14 дисциплинах. Военнослужащие и сотрудники соревновались на дистанциях 50, 100, 200 и 400 метров вольным стилем, баттерфляем, брассом и на спине. Завершились соревнования комбинированной эстафетой 4 по 50 метров.
В личном первенстве среди женщин на дистанции 50 метров баттерфляем сильнейшей стала сотрудница вневедомственной охраны Мария Арсеньева из Тольятти. Мария представляла Приволжский округ Росгвардии.
В торжественной церемонии закрытия чемпионата приняли участие первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Меликов, председатель Спортивного комитета Росгвардии, главный судья чемпионата полковник Владимир Малофеев и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, в прошлом офицер войск правопорядка Александр Попов.
«Уровень организации соревнований в войсках национальной гвардии растет от состязания к состязанию. В сегодняшних стартах приняли участие заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, мастера спорта и спортсмены, которые имеют большие перспективы», - отметил генерал-полковник Сергей Меликов.
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