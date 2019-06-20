Тольяттинка стала лучшей на Чемпионате Росгвардии по плаванию

55

На водном стадионе «Динамо» в Москве завершился чемпионат Росгвардии по плаванию на кубок четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Попова.В нём приняли участие 80 сильнейших пловцов из 8 округов войск национальной гвардии РФ. В течение трёх дней были разыграны награды в 14 дисциплинах. Военнослужащие и сотрудники соревновались на дистанциях 50, 100, 200 и 400 метров вольным стилем, баттерфляем, брассом и на спине. Завершились соревнования комбинированной эстафетой 4 по 50 метров.В личном первенстве среди женщин на дистанции 50 метров баттерфляем сильнейшей стала сотрудница вневедомственной охраны Мария Арсеньева из Тольятти. Мария представляла Приволжский округ Росгвардии.В торжественной церемонии закрытия чемпионата приняли участие первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Меликов, председатель Спортивного комитета Росгвардии, главный судья чемпионата полковник Владимир Малофеев и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, в прошлом офицер войск правопорядка Александр Попов.«Уровень организации соревнований в войсках национальной гвардии растет от состязания к состязанию. В сегодняшних стартах приняли участие заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, мастера спорта и спортсмены, которые имеют большие перспективы», - отметил генерал-полковник Сергей Меликов.