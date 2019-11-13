Тольяттинка Анна Чернышева - чемпионка России по каратэ!
13 ноября 2019 13:22
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В Казани состоялся чемпионат страны по каратэ. Воспитанница тольяттинской школы "Рекорд" (тренер - Александр Юдин), выиграла золото в командном зачете и бронзу
в личном турнире. Об этом сообщает Минспорта региона.
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