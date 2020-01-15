Сызранские самбисты завоевали четыре медали на Всероссийском турнире
15 января 2020 13:33
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Лучшие результаты показали Сергей Неретин и Альбина Хабиева, ставшие победителями Всероссийских соревнований. В городе Великие Луки Псковской области, с 10 по 12 января, прошли Всероссийские соревнования по самбо среди мужчин и женщин.
Турнир собрал порядка 120 спортсменов из пяти федеральных округов России. Самбисты Сызранской спортшколы олимпийского резерва № 2 продемонстрировали прекрасный уровень подготовки на первых для себя в этом году крупных соревнованиях, завоевав четыре медали. Победителем среди мужчин в весе 57 кг стал Сергей Неретин. Аналогичного результата среди женщин в весе до 64 кг добилась Альбина Хабиева. Аким Аксянов стал вторым в весе 62 кг. Бронзовую медаль в весовой категории до 74 кг завоевал Радомир Аксянов. Призеров турнира подготовили тренеры сызранской спортшколы Александр Арычков и Александр Ермолаев, пишет КТВ-Луч.
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