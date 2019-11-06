Я нашел ошибку
Главные новости: 
Станислав Черчесов о форварде Крыльев Советов: Соболев не до конца проявил себя в РПЛ после октябрьского вызова
Станислав Черчесов о форварде “Крыльев Советов”: “Соболев не до конца проявил себя в РПЛ после октябрьского вызова”
В Самаре скончался известный актер Виталий Жигалин Он умер после продолжительной болезни.
В Самаре скончался известный актер Виталий Жигалин
18 медалей в Смоленске завоевали самарские спортсмены Об этом сообщает Минспорта региона.
18 медалей в Смоленске завоевали самарские спортсмены
В Самаре при пожаре на улице Авроры погиб человек
В Самаре при пожаре на улице Авроры погиб человек
Сбербанк представил услугу переводов по бизнес-картам
Сбербанк представил услугу переводов по бизнес-картам
В ЛИУ-4 УФСИН России по Самарской области проведено спортивно-правовое мероприятие «Юный страж закона» с детьми сотрудников
В ЛИУ-4 УФСИН России по Самарской области проведено спортивно-правовое мероприятие «Юный страж закона» с детьми сотрудников
Пенсионный пакет действует лишь в каждой четвертой компании
Пенсионный пакет действует лишь в каждой четвертой компании
Самарский арбитраж отказался рассматривать дело о премиях экс-главы СОФПИЖС
Самарский арбитраж отказался рассматривать дело о премиях экс-главы СОФПИЖС
сегодня  Среда, 6 ноября, 14:30
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/11:
USD 63.25
-0.78
EUR 70.42
-1.06
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Станислав Черчесов о форварде “Крыльев Советов”: “Соболев не до конца проявил себя в РПЛ после октябрьского вызова”

6 ноября 2019 14:05
45
Станислав Черчесов о форварде Крыльев Советов: Соболев не до конца проявил себя в РПЛ после октябрьского вызова
Он не вызван в сборную на предстоящие две игры с командами Сан-Марино и Бельгии.

Именно так Главный тренер сборной России по футболу объяснил тот факт, что самарский форвард “Крыльев Советов” не вызван в сборную на предстоящие две игры с командами Сан-Марино и Бельгии, пишет СитиТраффик.

В Доме футбола в Москве 5 ноября тренерский штаб нацио­нальной сборной России по футболу огласил состав на матчи Чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.

С бельгийцами россияне встре­тятся 16 ноября, а со сборной Сан- Марино — 19 ноября.

Среди вызванных футбо­листов не оказалось самар­ского форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.

Отвечая на вопросы журна­листов, главный тренер российской сборной Станислав Черчесов заявил, что не вызвал Соболева, поскольку тот не смог себя проявить в сборной.

- После преды­дущего сбора мы наблюдали за тем, кто как себя проявляет в чемпи­онате. Исходя из этого, мы делали свой выбор… Соболев не до конца проявил себя в РПЛ после октябрь­ского вызова,- цитирует ответ тренера российской сборной по футболу пресс-служба РФС.

Напомним, Соболев был вызван в сборную России на матчи со сборными Шотландии и Кипра. Он заменял травми­ро­ванного Федора Смолова. Однако он так и ни разу не вышел на поле, получив статус запасного игрока в матче со сборной Кипра, который прошел 13 октября.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1622
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1388
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1658
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8651
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9058
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8788
Весь список
Спорт в регионе
6 ноября 2019  14:05
Станислав Черчесов о форварде Крыльев Советов: Соболев не до конца проявил себя в РПЛ после октябрьского вызова
Станислав Черчесов о форварде “Крыльев Советов”: “Соболев не до конца проявил себя в РПЛ после октябрьского вызова”
Он не вызван в сборную на предстоящие две игры с командами Сан-Марино и Бельгии. Спорт в регионе
45
6 ноября 2019  13:51
18 медалей в Смоленске завоевали самарские спортсмены Об этом сообщает Минспорта региона.
18 медалей в Смоленске завоевали самарские спортсмены
Об этом сообщает Минспорта региона. Спорт в регионе
57
5 ноября 2019  21:30
В результате инцидента были задержаны восемь самарцев и семь казанцев.
Массовая драка фанатов после футбольного матча в Самаре попала на видео
В результате инцидента были задержаны восемь самарцев и семь казанцев.  Спорт в регионе
248
5 ноября 2019  14:50
В Лондоне состоялся этапа юниорского Кубка мира по рапире. Участвовало 189 спортсменов.
Самарский рапирист Кирилл Бородачев - победитель этапа юниорского Кубка мира
В Лондоне состолялся этапа юниорского Кубка мира по рапире. Участвовало 189 спортсменов.  Спорт в регионе
295
5 ноября 2019  14:37
В них примут участие около 100 сильнейших шпажисток из различных регионов страны.
В самарском СК «Локомотив» пройдут всероссийские соревнования по фехтованию
 В них примут участие около 100 сильнейших шпажисток из различных регионов страны.  Спорт в регионе
294
5 ноября 2019  14:32
В нем примут участие 320 боксеров из 85 регионов страны.
В Самаре состоится чемпионат России по боксу
В нем примут участие 320 боксеров из 85 регионов страны.  Спорт в регионе
312
4 ноября 2019  20:32
"У соперника сменился тренер. Все футболисты "Спартака" хотят играть и доказывать."
Александр Соболев: Нам предстоит очень тяжелый матч со "Спартаком"
"У соперника сменился тренер. Все футболисты "Спартака" хотят играть и доказывать."  Спорт в регионе
358
Весь список


Видео
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
548
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
375
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
258
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
335
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
487
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
593
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
332
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1387
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1983
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1357
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1649
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1836
Весь список

Мероприятия
Появилась программа «Парада Памяти», посвященного военному параду в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года»
В Самаре и Тольятти состоятся мероприятия в рамках Дней культуры Чувашской Республики в СО
Самарцев приглашают принять участие в зоомарафоне
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные