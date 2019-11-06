Станислав Черчесов о форварде “Крыльев Советов”: “Соболев не до конца проявил себя в РПЛ после октябрьского вызова”
6 ноября 2019 14:05
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Именно так Главный тренер сборной России по футболу объяснил тот факт, что самарский форвард “Крыльев Советов” не вызван в сборную на предстоящие две игры с командами Сан-Марино и Бельгии, пишет СитиТраффик.
В Доме футбола в Москве 5 ноября тренерский штаб национальной сборной России по футболу огласил состав на матчи Чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.
С бельгийцами россияне встретятся 16 ноября, а со сборной Сан- Марино — 19 ноября.
Среди вызванных футболистов не оказалось самарского форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.
Отвечая на вопросы журналистов, главный тренер российской сборной Станислав Черчесов заявил, что не вызвал Соболева, поскольку тот не смог себя проявить в сборной.
- После предыдущего сбора мы наблюдали за тем, кто как себя проявляет в чемпионате. Исходя из этого, мы делали свой выбор… Соболев не до конца проявил себя в РПЛ после октябрьского вызова,- цитирует ответ тренера российской сборной по футболу пресс-служба РФС.
Напомним, Соболев был вызван в сборную России на матчи со сборными Шотландии и Кипра. Он заменял травмированного Федора Смолова. Однако он так и ни разу не вышел на поле, получив статус запасного игрока в матче со сборной Кипра, который прошел 13 октября.
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