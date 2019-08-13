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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Стадион "Самара Арена" могут переименовать

13 августа 2019 12:50
144
Стадион Самара Арена могут переименовать
Также он может сменить собственника.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился мнением о возможном переименовании стадиона "Самара Арена". Напомним, ранее говорилось, что после ЧМ-2018 спортобъект будет носить название "Космос Арена". По словам главы региона, этот вопрос необходимо решать с учетом мнения жителей Самары, сообщает "Губерния".

– Возможно, мы еще вернемся к этому вопросу, учитывая тот факт, что Самара является космической столицей России, – заявил губернатор в интервью ТАСС.

Напомним, "Самара Арена" приняла шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Сейчас стадион является домашним для "Крыльев Советов".
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