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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Совет директоров заявил о доверии к игрокам "Крыльев Советов"

28 февраля 2020 12:15
113
Совет директоров заявил о доверии к игрокам Крыльев Советов
Председатель Совета директоров самарского футбольного клуба Александр Фетисов прокомментировал завершившуюся трансферную кампанию и старт весенней части чемпионата России.

Напомним, на днях в состав "Крыльев Советов" вошли шесть новичков.

"Каждая кандидатура обсуждалась на Совете директоров совместно с тренерским штабом, - рассказал Александр Фетисов. - Надеюсь, что каждый из новичков принесет пользу нашему клубу и поможет в весенней части чемпионата. Денис Попович и Евгений Фролов – игроки, хорошо знающие РПЛ и выступавшие тут за нашего ближайшего соперника, "Оренбург", и за другие клубы. Мехди Зеффан – опытный игрок, обладатель Кубка Африки в составе сборной Алжира, выступавший в ведущих клубах Франции. Сергей Иванов, Максим Глушенков, Сафаа Хади – перспективные игроки. Причем Глушенков – воспитанник Академии им. Коноплева, игрок молодежной сборной России, а Сафаа – игрок сборной Ирака, подающий большие надежды. Все футболисты амбициозны и полны решимости исправить ситуацию".

Напомним, 2019 год "Крылья" завершили на предпоследнем месте турнирной таблицы РПЛ.

"Контрольные матчи "Крылья" провели неплохо, впереди – официальные игры, которые покажут готовность команды. Совет директоров клуба верит в профессионализм тренерского штаба и игроков "Крыльев". Со своей стороны, мы выполняем все обязательства перед командой и стараемся делать все, чтобы команда добивалась результата", - отметил представитель Совета директоров.

Уже сегодня, 28 февраля, самарцам предстоит выйти на домашний матч с "Оренбургом" - первый в этом году, пишет Самру.ру.

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