Сотрудник УФСИН России по Самарской области Андрей Салмин стал чемпионом Европы по дзюдо среди ветеранов

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В Испании (Лас Пальмас) прошло Ветеранское Континентальное первенство по дзюдо. В ранге действующего чемпиона мира на данном старте выступал сотрудник отдела специального назначения УФСИН России по Самарской области Андрей Салмин.В весовой категории до 90 кг (возрастная группа 40-44 года) в борьбу вступили 16 атлетов из 11 стран «Старого света». В предварительных поединках Андрей уверенно прошёл дзюдоистов из Франции, Украины и Испании, а в финале встретился с давним соперником хорватом Санчичем. В упорной борьбе Андрей провёл бросок через спину с колен, который судьи оценили в «полпобеды» и сумел удержать победное преимущество.Теперь в коллекции Салмина есть и недостающий экземпляр - Европейское «золото»!