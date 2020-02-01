Соболев попрощался с болельщиками "Крыльев Советов"
1 февраля 2020 12:02
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Нападающий "Спартака" Александр Соболев попрощался с болельщиками "Крыльев Советов" через свой Instagram-аккаунт.
-Два года — много или мало? Это определяют воспоминания. В моем случае — однозначно много.
За это время я привязался к крутой Самаре: великолепная набережная, исторический центр, Волга! Я стал частью "Крыльев", пропитался историей команды. Было всякое. И победы, и поражения, куда без них? Но спасибо болельщиком, которые всегда были рядом и поддерживали. Не просто так говорят, что здесь отличные болельщики — убедился лично, - написал Соболев.
Ранее московский "Спартак" объявил о переходе нападающего Александра Соболева на правах аренды до конца сезона. По окончании срока аренды "красно-белые" смогут полностью выкупить трансфер 22-летнего футболиста.
В первой части РПЛ на счету Соболева 10 мячей в 18 матчах за "Крылья Советов", пишет Русфутбол.
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