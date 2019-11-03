Сегодня молодежные "Крылья Советов" сыграют с молодежным "Рубином"
3 ноября 2019 10:49
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Сегодня, 3 ноября состоится 15 тур молодёжного Первенства России U-19
Сыграют команды "Крылья Советов-м" - "Рубин-м"
13:00, стадион "Металлург", основное поле.
Вход свободный!
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