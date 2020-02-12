Сборная Самары по ушу привезла 34 медали с соревнований ПФО

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В Перми прошёл чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по ушу. В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 10 регионов: Самарской, Кировской, Нижегородской, Саратовской областей, Республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртской, Чувашской Республики и Пермского края.Спортсмены Самарской федерации ушу принесли в копилку нашего региона 34 медали (9 золотых, 11 серебряных, 14 бронзовых). По итогам соревнований наша команда заняла 4 командное место.Состязания среди ушуистов Приволжского федерального округа проходили с 5 по 7 февраля.Прошедшие соревнования стали отборочными на Чемпионат и Первенство России по ушу, которые пройдут в марте в Москве.