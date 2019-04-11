Самарцам представлена информация о движении транспорта в день матча "Крылья Советов" – "Рубин"
11 апреля 2019 12:54
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В пятницу, 12 апреля на стадионе "Самара Арена" пройдет матч 23 тура РПЛ. Самарские "Крылья Советов" встретятся с командой "Рубин" (Казань). Начало матча в 19:30.
Для удобства болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона "Самара Арена". Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая по ул. Арена-2018, далее – по ул. 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-ая Стадионная, далее – по ул. 2-ой проезд.
В связи с закрытием движения по ул. Арена-2018 на участке от ул. Проезд №2 до ул. Демократическая в сторону ул. Демократичекая рекомендуем водителям осуществлять выезд с Северной парковки на Волжское шоссе и далее на ул. Демократическая по ул. 2-ая Стадионная с целью избежания затруднения движения при выезде с ул. Арена-2018 на Волжское шоссе и далее на пересечении Волжского шоссе и Московского шоссе.
Будет закрыто движение по ул. Дальняя от Московского шоссе до ул. Арена-2018, Проезду № 7, Проезду № 8, Проезду № 10, Проезду № 12.
Движение по ул. Арена-2018 будет открыто на всем ее протяжении в направлении от Волжского шоссе до ул. Демократическая.
На стороне ул. Арена-2018, прилегающей к стадиону будет разрешена стоянка личного транспорта.
В связи с аварийной ситуацией, связанной с разрушением дорожного полотна под трамвайными путями в районе стадиона "Самара Арена", движение специального трамвайного маршрута S5 отменено.
Для удобства болельщиков будет организовано движение автобусного маршрута S7 от Барбошиной поляны до стадиона (до Барбошиной поляны зрители смогут добраться на трамвайных маршрутах №№ 5, 7, 22, 24, на троллейбусных маршрутах №№ 8, 19 и на автобусных маршрутах №№ 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 297). Посадка на автобусы будет осуществляться на остнановке общественного транспорта "Барбошина поляна" на разворотном кольце троллейбусов. Автобусы проследуют без промежуточных остановок до стадиона "Самара Арена" по пр. Кирова, Московскому шоссе, Волжскому шоссе, ул. 8-й проезд до остановки обещственного транспорта "Стадион "Самара Арена"/Агропарк". Маршрут начнет свою работу за 3 часа до начала матча и будет работать по окончании матча до полного вывоза пассажиров. Перерыв в движении маршрута с 19:45 до 21:30. Интервал движения: с 16:30 до 18:00 – 10-12 минут, с 18:00 до 19:45 – 5 минут. С 21:30 и до окончания вывоза зрителей – 5 минут. Стоимость проезда на автобусном маршруте S7 – 28 рублей. Льгот нет.
Кроме того, до стадиона "Самара Арена" можно будет добраться на муниципальных маршрутах общественного транспорта:
• на автобусном маршруте № 295 до остановки "Стадион "Самара Арена"/Агропарк";
• на трамвайных маршрутах №№ 22, 24, 25 – до трамвайной остановки "Московское шоссе" по ул. Ташкентская, далее – пешком до стадиона или с пересадкой на автобусные маршруты 1, 45, 51, 67, 96, 205 до остановки "ул. Алма-Атинская" и на автобусный маршрут 295 до остановки "Стадион "Самара Арена"/Агропарк";
• на автобусном маршруте № 50 до остановки "Дачи" по ул. Демократическая, далее – пешком до стадиона;
• на автобусных маршрутах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268, до остановки "ул. Алма-Атинская" по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.
Для болельщиков с ограниченными возможностями здоровья за два часа до матча, с 17:30 от северной и южной парковок, а также от трамвайного кольца будут курсировать электрокары. Помогать с посадкой на электрокар будут волонтеры.
После матча дополнительно будут поданы автобусы маршрутов: №№ 1, 45, 50, 51, 67. Посадка на автобусы будет осуществляться с ООТ "Алма-Атинская". В связи с ремонтом участка дороги на перечении ул. Арена-2018 и Демократическая подача дополнительных автобусов маршрута № 50 будет осуществлена на остановку общественного транспорта "пр. Кирова/Барбошина поляна.
Время работы льготных автобусных маршрутов №№ 1, 50, 67, 51, а также коммерческих маршрутов №№ 295, 96, 205 будет продлено.
Горожан просят заблаговременно планировать маршрут следования, сообщается на сайте ФК.
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