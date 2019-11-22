Самарского министра спорта временно отстранили от руководства ассоциацией легкой атлетики
22 ноября 2019 13:16
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Министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина временно отстранили от должности президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Информация об этом появилась на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.
Шляхтина сняли из-за допингового скандала спортсмена Данилы Лысенко. Спортсмена отстранили в августе 2018 года за пропуск нескольких допинг-тестов. После расследования стало известно, что чиновники федерации, которую возглавлял Дмитрий Шляхтин, сфальсифицировали документы для защиты атлета.
Напомним, Дмитрий Шляхтин победил на выборах на должность президента Всероссийской федерации легкой атлетики в январе 2019 года. Чтобы занять этот пост, он вышел из совета директоров «Крыльев Советов».
Через месяц после победы на выборах президента Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтина переназначили на должность министра спорта Самарской области, которую он занимает с 2012 года, пишет Другой Город.
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