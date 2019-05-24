Самарский яхт-клуб «Волга» выселяют из Грязного затона
24 мая 2019 12:41
89
«Спортивная школа олимпийского резерва №6» в судебном порядке потребовала от яхт-Клуба «Волга» и «Федерации парусного спорта города Самара» покинуть акваторию, которой они сейчас пользуются.
Кроме того, от ответчиков требуется возместить СШОР некую упущенную выгоду за 2018 год в размере 1,5 млн рублей. Детали претензий пока не известны. Яхт-Клуб «Волга» дислоцируется в акватории «Грязный затон» Саратовского водохранилища, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1017
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
838
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1120
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8141
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8617
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8327
Спорт в регионе
24 мая 2019 14:00
Открытие фестиваля пройдет 2 июня. Спорт в регионе
27
24 мая 2019 12:41
Детали претензий пока не известны. Спорт в регионе
89
23 мая 2019 22:52
В четверг хоккеисты сборной России обыграли команду США в четвертьфинале ЧМ и вышли в полуфинал. Спорт в регионе
818
23 мая 2019 20:40
В заключительном матче финального этапа первенства России по гандболу в Тольятти "Лада-2" победила команду "Астраханочка-2" . Спорт в регионе
239
23 мая 2019 15:15
По традиции Английская Премьер Лига, которая является родоначальником мирового футбола, уже завершила свой сезон и отыграла последний тур. Спорт в регионе
49
23 мая 2019 15:01
Сегодня исполняется 49 лет тренеру молодежного состава футбольного клуба "Крылья Советов" Василию Мазуру. Спорт в регионе
269
23 мая 2019 13:59
У спортсменов 8 золотых и 4 серебряных медалей. Спорт в регионе
240
Видео
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
497
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
461
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
14615
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
576
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
617
6 мая 2019 11:35
Инцидент произошел в норвежском море. В мире
1433
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
407
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
516
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
471
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
895
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
816
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
753
Мероприятия