Я нашел ошибку
Главные новости: 
За 2 смены работы на оборудовании будет проводиться порядка 40 исследований в день.
В областном кардиодиспансере впервые появился новый компьютерный томограф
Участники поговорят о новейших трендах в архитектуре и строительстве.
Самарский политех проводит международный форум «Города будущего»
По словам представителей концерна, экипировка разрабатывается в тесном контакте с федерацией.
Adidas открестился от вины за скандальную форму сборной России
Реализация проектов будет иметь существенное значение для СО, способствовать увеличению отчислений в областной бюджет, созданию новых рабочих мест и укреплению научного потенциала.
На территории ОЭЗ «Тольятти» появятся два новых производства
Цикл необычных учебных занятий с тренировкой навыков программирования пройдет во всех классах (с 1 по 11-й) с ноября 2019 года по апрель 2020 года.
648 школ Самарской области принимают участие в ноябрьском этапе федерального проекта «Урок цифры»
В соревновании приняли участие 150 спортсменов из 16 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.
Спортсмены школы «Ринг» стали победителями всероссийских соревнований
В фестивальном концерте примут участие национальные творческие коллективы.
В ДК «Заря» пройдет Межнациональный фестиваль искусств «Во славу земли Самарской - 2019»
Ставки по потребительским кредитам снижены на 1 п. п.
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
сегодня  Четверг, 14 ноября, 16:14
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/11:
USD 64.2
0.35
EUR 70.67
0.25
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарский рапирист Кирилл Бородачев — бронзовый призер на Кубке мира в Германии

14 ноября 2019 13:44
86
Самарский рапирист Кирилл Бородачев — бронзовый призер на Кубке мира в Германии
Победителем турнира стала сборная США.

На третью ступень пьедестала почета по итогам командных соревнований немецкого этапа Кубка мира по рапире среди мужчин поднялся самарец Кирилл Бородачев (на фото второй слева) и его партнеры: Дмитрий Жеребченко, Тимур Сафин и Алексей Черемисинов.

После легкой победы над сборной Украины — 45:28 россияне в четвертьфинале выясняли отношения со сборной Гонконга. После равного первого круга, где наша сборная нанесла всего на один укол больше — 15:14, наши рапиристы сумели организовать отрыв, который к восьмому бою достиг 13 уколов — 35:22.

Полуфинал Россия — США прошел в равной борьбе. Не случайно в четырех боях из девяти был зафиксирован равный счет — 5:5. И все же в концовке удачливее были американцы, которые и вышли в финал — 45:42.

Обыграв в «бронзовом» финале команду Италии — 45:40, россияне заняли в Бонне третье место. В этой встрече стоит отметить 19-летнего самарца, который во втором бою взял верх над олимпийским чемпионом Даниэле Гароццо — 9:3, а в седьмом со счетом 5:0 переиграл Джорджо Аволу, после чего счет стал 35:28 в пользу сборной России. Победителем турнира стала сборная США, пишет СО ОНЛАЙН.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1643
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1408
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1678
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8662
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9069
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8801
Весь список
Спорт в регионе
14 ноября 2019  14:58
В соревновании приняли участие 150 спортсменов из 16 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.
Спортсмены школы «Ринг» стали победителями всероссийских соревнований
 В соревновании приняли участие 150 спортсменов из 16 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.  Спорт в регионе
74
14 ноября 2019  14:11
В этом году на участие в турнире подали заявки более 1500 спортсменов из различных регионов России, а также Казахстана.
В Тольятти состоится «Кубок Дружбы» по каратэ
В этом году на участие в турнире подали заявки более 1500 спортсменов из различных регионов России, а также Казахстана.   Спорт в регионе
80
14 ноября 2019  13:44
Самарский рапирист Кирилл Бородачев — бронзовый призер на Кубке мира в Германии
Самарский рапирист Кирилл Бородачев — бронзовый призер на Кубке мира в Германии
Победителем турнира стала сборная США. Спорт в регионе
86
14 ноября 2019  13:20
3 самарских боксера вышли в полуфинал чемпионата России
3 самарских боксера вышли в полуфинал чемпионата России
Финальные бои чемпионата России пройдут в «МТЛ Арене» 16 ноября. Спорт в регионе
185
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
145
13 ноября 2019  23:34
Новая форма Adidas национальной команды, выпущенная к чемпионату Европы, вызвала много критики в Сети из-за перевёрнутого флага на рукавах.
Футболисты сборной России объявили бойкот из-за новой формы
Новая форма Adidas национальной команды, выпущенная к чемпионату Европы, вызвала много критики в Сети из-за перевёрнутого флага на рукавах.  Спорт в регионе
469
13 ноября 2019  21:08
Вспомнить то недавнее, но уже легендарное время ярких побед всегда приятно каждому любителю футбола.
15 лет назад "Крылья Советов" добились наивысшего успеха в своей истории, завоевав бронзовые медали ЧР
Вспомнить то недавнее, но уже легендарное время ярких побед всегда приятно каждому любителю футбола.  Спорт в регионе
307
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
145
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
188
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
501
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
637
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
465
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
338
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
430
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1471
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2067
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1411
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1708
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1882
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится выставочно-презентационная программа «Второе дыхание города»
В отделе специального назначения «Мангуст» УФСИН СО прошел день открытых дверей
В Самаре пройдут Дни азербайджанской культуры «Волга-Каспий: незримый мост мира»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные