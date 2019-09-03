Самарский гребец - серебряный призер чемпионата мира!
3 сентября 2019 11:05
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В Австрии состоялся чемпионат мира по гребному спорту. В классе мужской двойки без рулевого легкого веса самарец Максим Телицын вместе с гребцом Липецкой области занял 2 место, сообщает Минспорта региона.
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