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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарский батутист - призер этапа Кубка мира

9 октября 2019 13:31
23
Самарский батутист - призер этапа Кубка мира
Об этом сообщает Минспорта региона.

В Вальядолиде (Испания) состоялся этапа Кубка мира по прыжкам на батуте.

Спортсмен Самарской области Андрей Юдин в индивидуальных прыжках завоевал бронзу.
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