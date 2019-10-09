Самарский батутист - призер этапа Кубка мира
9 октября 2019 13:31
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В Вальядолиде (Испания) состоялся этапа Кубка мира по прыжкам на батуте.
Спортсмен Самарской области Андрей Юдин в индивидуальных прыжках завоевал бронзу.
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