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Самарские волонтеры готовятся к Российско-Китайским молодёжным летним играм. На мероприятии будут работать 112 ребят, в том числе со знанием китайского языка.Накануне их приветствовала заместитель министра спорта Самарской области, которая отметила высокий статус соревнований и важность волонтерского движения, сообщает Минспорта региона в твиттере.