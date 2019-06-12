Самарские волонтеры готовятся к Российско-Китайским молодёжным летним играм
12 июня 2019 12:09
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Самарские волонтеры готовятся к Российско-Китайским молодёжным летним играм. На мероприятии будут работать 112 ребят, в том числе со знанием китайского языка.
Накануне их приветствовала заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, которая отметила высокий статус соревнований и важность волонтерского движения, сообщает Минспорта региона в твиттере.
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