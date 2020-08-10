Самарские студенты-сисадмины выиграли шаманский бубен

В Самарской области завершились всероссийские соревнования по системному администрированию и информационной безопасности VSFI 2020.
Главный приз - шаманский бубен - выиграла команда Самарского университета. Второе и третье места заняли студенты МИРЭА (Москва).
Участие в соревнованиях приняли команды из нескольких самарских университетов, а так же студенты из Москвы, Екатеринбурга, Пензы и Ижевска.
VSFI - это тренинговый интенсив и соревнования по системному администрированию и основам информационной безопасности. Неделю студенты профильных специальностей, а также цифровые волонтеры со всей России шали выступления практикующих специалистов и принимают участие в соревнованиях в полевых условиях.
VSFI проходит уже в 8 раз. В прошлом году соревнования получили всероссийский статус.
Кроме лекций, ключевая составляющая VSFI — соревнования: в полевых условиях, которые сами по себе уже экстремальны для системных администраторов, запустить работающую сетевую инфраструктуру, а также отработать навыки защиты своих сервисов. Главный приз — настоящий шаманский бубен ручной работы. В этом году он приедет от мастера из Санкт-Петербурга.
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