Самарские спортсмены завоевали 4 медали Всемирной летней универсиады

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В Неаполе (Италия) с 3 июля проходят соревнования ХХХ Всемирной летней универсиады 2019 года. В составе сборной РФ в них принимают участие 7 спортсменов Самарской области.В плавании Александр Кудашев выиграл золото на дистанции 200 метров баттерфляем. В финальном заплыве он показал время 1 минута 55,63 секунды.В кролевой эстафете 4 по 200 метров Ирина Кривоногова в составе сборной команды России стала бронзовым призером.В командном турнире по настольному теннису среди девушек бронзовые медали выиграли российские спортсменки, среди них представительницы Самарской области Валерия Щербатых и Екатерина Чернявская.Всего в универсиаде, которая завершится 14 июля, участвуют свыше 8000 спортсменов из 150 стран, сообщает пресс-служба облправительства.