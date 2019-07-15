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Самарские спортсмены завоевали 6 медалей Всемирной летней универсиады

15 июля 2019 10:51
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Самарские спортсмены завоевали 6 медалей Всемирной летней универсиады
Всего в Универсиаде участвовали свыше 8000 спортсменов из 150 стран.

В воскресенье, 14 июля, в Неаполе (Италия) завершилась ХХХ Всемирная летняя универсиада. По итогам международных соревнований спортсмены Самарской области завоевали 6 медалей: 1 золото, 1 серебро, 4 бронзы.

В составе сборной РФ на Универсиаде в Неаполе, которая проходила с 3 по 14 июля, выступали 7 спортсменов Самарской области. В плавании Александр Кудашев выиграл золото на дистанции 200 метров баттерфляем. Ирина Кривоногова в кролевой эстафете 4 по 200 метров в составе сборной России завоевала бронзу. В командном турнире по настольному теннису среди девушек бронзовыми призерами стали Валерия Щербатых и Екатерина Чернявская. Также Валерия Щербатых, выступая вместе с москвичкой Яной Носковой, завоевала бронзу в парном турнире. Юлия Турутина получила серебряную медаль в соревнованиях по тхэквондо весовой категории до 62 кг.

В Универсиаде также принимали участие Дарья Федянина (парусный спорт) и Лев Волин (настольный теннис).

Всего в Универсиаде участвовали свыше 8000 спортсменов из 150 стран. Сборная России, за которую выступали 275 спортсменов, стала второй в общекомандном зачете: 22 золотые, 24 серебряные и 36 бронзовых наград. Первое место у Японии, третье – Китай.

«Поздравляю наших спортсменов, их тренеров и спортивные школы, которые они представляют. Гордимся этими успехами! Наши ребята достойно представили Самарскую область на престижных соревнованиях, внесли свой вклад в общий успех сборной страны. Желаю им не останавливаться на достигнутом, повышать свое мастерство и достигать новых спортивных высот!», - отметил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.


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