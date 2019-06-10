Самарские спортсмены - призеры Кубка России по пулевой стрельбе (ПОДА)

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В период с 26 мая по 2 июня в Краснодаре прошел Кубок России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине пулевая стрельба. В нем принимали участие 170 спортсменов из 19 регионов РФ.Сборная команда Самарской области была представленна спортсменами: Далекова Наталья, Попов Сергей, Атаманов Алексей (пневматический пистолет), Федосеева Надежда, Крыгин Николай, Михеев Игорь (пневматическая винтовка), Валаева Наталья (пневматическая и малокалиберная винтовка).Медали завоевали Николай Крыгин (бронза и серебро), Наталья Далекова (серебро),Надежда Федосеева (серебро).С 1 по 7 августа в Краснодаре пройдет чемпионат России, по итогам которого будет сформирована сборная команда страны на чемпионат мира в Австралию, где у спортсменов будет возможность получить лицензию на участие в Паралимпиаде, сообщает Минспорта региона.