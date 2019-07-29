Самарские регбисты - чемпионы Европы!
29 июля 2019 10:37
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В Москве состоялся чемпионат Европы по пляжному регби
Золото выиграла сборная РФ, в которой были представители нашего региона - спортсмены Будников Ян, Шашутдинов Амир и тренер Саврасов Максим.
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