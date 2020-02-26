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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские рапиристы Бородачевы отобрались на Олимпиаду в Токио

26 февраля 2020 11:41
113
Самарские рапиристы Бородачевы отобрались на Олимпиаду в Токио
В финальной встрече сборная России уступила американцам, заняв на этом турнире второе место.

Антон и Кирилл Бородачевы в составе команды заняли второе место на Кубке мира в Кире по фехтованию на рапирах. Этого результата ребятам хватило, чтобы обеспечить себе место на Олимпийских играх в Токио.

Вместе с самарцами в состав команды входили Владислав Мыльников и Алексей Черемисинов. Помешать россиянам получить билеты на Игры могло лишь почти невероятное стечение обстоятельств. Во-первых, это случилось бы, если бы команды Гонконга и Южной Кореи вытеснили из первой четверки Италию, которой они уступали около 30 очков. И, во-вторых, если бы россиян обошла сборная Германии, проигрывавшая нам перед началом этих соревнований 41 балл.

Встречу у поляков наша сборная выиграла — 45:36. Затем россияне с таким же счетом обыграли итальянцев, а французам позволили нанести всего на два укола больше — 45:38. В финальной встрече сборная России уступила американцам — 36:45, заняв на этом турнире второе место, пишет СО ОНЛАЙН.
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