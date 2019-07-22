Самарские пятиборцы - призеры первенства мира
22 июля 2019 11:32
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В юношеской эстафете самарский спортсмен Андрей Смирнов, выступая вместе с Антоном Гадецким из Краснодарского края, завоевал бронзу.
В личном первенстве (кадеты В, трехборье) самарец Кирилл Мануйлов стал бронзовым призером, а в командном первенстве вместе с партнерами по сборной РФ выиграл золото, сообщает Минспорта региона.
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