Самарские пятиборцы - призеры первенства мира

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В юношеской эстафете самарский спортсмен Андрей Смирнов, выступая вместе с Антоном Гадецким из Краснодарского края, завоевал бронзу.В личном первенстве (кадеты В, трехборье) самарец Кирилл Мануйлов стал бронзовым призером, а в командном первенстве вместе с партнерами по сборной РФ выиграл золото, сообщает Минспорта региона.