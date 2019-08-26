Самарские гребцы отличились на чемпионате мира

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В Венгрии состоялся чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. В составе сборной РФ успешно выступили самарские спортсмены. Михаил Павлов и Павел Петров - золото в каноэ-четверке на дистанции 500 метров. Ксения Курач - серебро в каноэ-одиночке, 500 метров, сообщает Минспорта региона.