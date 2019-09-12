Самарские дзюдоистки стали призерами чемпионата России
12 сентября 2019 12:47
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В Назрани состоялся чемпионат России по дзюдо. В нем принимали участие 553 спортсмена из различных регионов страны. Спортсмены Самарской области завоевали 2 медали. Дилбара кызы Салкарбек в весовой категории 57 кг заняла 3 место. В весовой категории 48 кг Мария Персидская также завоевала бронзу, пишет СО ОНЛАЙН.
«Салкарбек была настроена серьезно, выполняла все поставленные тактические задачи на каждую схватку. Ей было очень тяжело, но зрители этого не увидели, только красивые броски и четко наработанный партер. Я очень рада за Дилбару, она живет спортом и всегда выкладывается на все 100% на тренировках и соревнованиях», — рассказала тренер спортсменки Анна Сараева.
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