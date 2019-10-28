Самарские борцы – в числе сильнейших самбистов Приволжского округа Росгвардии

58

В школе Олимпийского резерва по самбо и дзюдо Нижнего Новгорода завершился чемпионат Приволжского округа Росгвардии по самбо. За почётные трофеи боролись более 100 спортсменов, представлявших 16 команд соединений, воинских частей и территориальных управлений из различных субъектов ПФО. Схватки судили профессиональные рефери Нижегородской федерации самбо.По итогам турнира команда Управления Росгвардии по Самарской области завоевала «серебро». В личном зачете «золото» в весовой категории до 90 килограммов у нашего земляка – сержанта полиции Вадима Родивилова из ОМОН (на транспорте). Сотрудник областного Управления вневедомственной охраны Симон Душукян завоевал серебряную медаль в весовой категории до 62 килограммов, сообщает пресс-служба ведомства.- В турнире приняли участие спортсмены высокого уровня, среди которых мастер спорта международного класса, 13 мастеров спорта, 1 кандидат в мастера спорта и 85 военнослужащих и сотрудников, имеющие различные спортивные разряды, - отметил главный судья чемпионата, офицер отдела боевой подготовки Приволжского округа Росгвардии подполковник Виталий Гундров. - Все мастера единоборств показали в ходе схваток высокую технику, уверенное владение данным видом борьбы, мастерство и волю к победе.