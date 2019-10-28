Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 28 октября, 11:08
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/10:
USD 64
0.14
EUR 71.12
-0.02
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские борцы – в числе сильнейших самбистов Приволжского округа Росгвардии

28 октября 2019 10:39
58
Самарские борцы – в числе сильнейших самбистов Приволжского округа Росгвардии
По итогам турнира команда Управления Росгвардии по Самарской области завоевала «серебро».

В школе Олимпийского резерва по самбо и дзюдо Нижнего Новгорода завершился чемпионат Приволжского округа Росгвардии по самбо. За почётные трофеи боролись более 100 спортсменов, представлявших 16 команд соединений, воинских частей и территориальных управлений из различных субъектов ПФО. Схватки судили профессиональные рефери Нижегородской федерации самбо.

По итогам турнира команда Управления Росгвардии по Самарской области завоевала «серебро». В личном зачете «золото» в весовой категории до 90 килограммов у нашего земляка – сержанта полиции Вадима Родивилова из ОМОН (на транспорте). Сотрудник областного Управления вневедомственной охраны Симон Душукян завоевал серебряную медаль в весовой категории до 62 килограммов, сообщает пресс-служба ведомства.

- В турнире приняли участие спортсмены высокого уровня, среди которых мастер спорта международного класса, 13 мастеров спорта, 1 кандидат в мастера спорта и 85 военнослужащих и сотрудников, имеющие различные спортивные разряды, - отметил главный судья чемпионата, офицер отдела боевой подготовки Приволжского округа Росгвардии подполковник Виталий Гундров. - Все мастера единоборств показали в ходе схваток высокую технику, уверенное владение данным видом борьбы, мастерство и волю к победе.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1601
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1365
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1645
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8615
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9033
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8745
Весь список
Спорт в регионе
28 октября 2019  10:39
Самарские борцы – в числе сильнейших самбистов Приволжского округа Росгвардии
Самарские борцы – в числе сильнейших самбистов Приволжского округа Росгвардии
По итогам турнира команда Управления Росгвардии по Самарской области завоевала «серебро». Спорт в регионе
58
28 октября 2019  08:58
Матч в Самаре - в топ-3 самых посещаемых в 14 туре РПЛ
Матч в Самаре - в топ-3 самых посещаемых в 14 туре РПЛ
В Самаре на игре "Крылья Советов" и "Зенит" побывало 32 560 человек.  Спорт в регионе
109
27 октября 2019  18:02
Сегодня не стадионе присутствовали 32 560 болельщиков, в том числе Дмитрий Азаров, руководители ведомств, ученые, ветераны клуба, поддержать команду приехал экс-игрок, видеоблогер Евгений Савин.
Дмитрий Азаров: "Мне очень понравилась игра. Я думаю, что она будет одной из самых зрелищных в туре"
Сегодня не стадионе присутствовали 32 560 болельщиков, в том числе Дмитрий Азаро в,  руководители ведомств, ученые, ветераны клуба, поддержать команду приехал... Спорт в регионе
525
27 октября 2019  17:55
Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет в понедельник, 4 ноября. На "Самара Арене" наши футболисты сыграют против казанского "Рубина".
"Крылья Советов" уступили действующему чемпиону страны – питерскому "Зениту" со счетом 0:2
Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет в понедельник, 4 ноября. На "Самара Арене" наши футболисты сыграют против казанского "Рубина".   Спорт в регионе
314
27 октября 2019  12:46
Для болельщиков подготовлена обширная развлекательная программа.
На матче "Крыльев Советов" с "Зенитом" ожидается около 30 000 болельщиков
Для болельщиков подготовлена обширная развлекательная программа. Спорт в регионе
407
27 октября 2019  11:54
15-летняя спортсменка в произвольной программе буквально улетела в космос, оставив всех своих конкуренток на земле
Это космос! 15-летняя Трусова шокировала Канаду двумя мировыми рекордами
15-летняя спортсменка в произвольной программе буквально улетела в космос, оставив всех своих конкуренток на земле  Спорт в регионе
751
26 октября 2019  20:18
Самара принимает 1 тур женской премьер-лиги Командного чемпионата ФНТР.
«Самарочка» одержала победу над клубом из Екатеринбурга «Горизонт» - 3:0
Самара принимает 1 тур женской премьер-лиги Командного чемпионата ФНТР.   Спорт в регионе
605
Весь список


Видео
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
80
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
408
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
468
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
506
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
1107
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
736
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1178
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1849
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1272
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1552
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1740
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1206
Весь список

Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад!
В Самаре пройдет VI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»
На матче "Крыльев Советов" с "Зенитом" ожидается около 30 000 болельщиков
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные