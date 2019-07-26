Самарские атлеты продолжают брать медали на чемпионате России

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Самарские атлеты продолжают брать медали! Второй день чемпионата России по легкой атлетике.В беге на 400 м Александр Буяновский завоевал золото(45,98 с).В беге на 400 м с барьерами - серебро у Валерия Андреева (55.91).В толкании ядра - серебро у Анны Авдеевой (18.05 м), сообщает Минспорта региона.