Самарские Крылья Советов выходят из отпуска сегодня, 13 января

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В понедельник, 13 января "Крылья Советов" соберутся в Москве, где двумя группами пройдут медицинский осмотр в одной из клиник в течение двух дней. После этого самарцы отправятся в турецкий Белек. Там с 15 по 26 января пройдет первый учебно-тренировочный сбор "Крыльев Советов". На первом сборе наша команда проведет 2 контрольных матча. 21 января соперников самарцев станет юрмальский "Спартак". 25 января "Крылья Советов" сыграют с клубом "Боге́мианс Прага 1905". Список отправившихся на первый сбор игроков будет опубликован на нашем сайте после прохождения медосмотра, сообщается на сайте ФК.