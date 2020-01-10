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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские «Крылья Советов» ведут переговоры с одним из лучших бомбардиров чемпионата Туниса Мбензой

10 января 2020 10:45
51
Самарские Крылья Советов ведут переговоры с одним из лучших бомбардиров чемпионата Туниса Мбензой
В нынешнем сезоне Гай забил 6 мячей.

Как стало известно «Чемпионату», самарские «Крылья Советов» ведут переговоры с нападающим «Стад Тунизьен» Гаем Мбензой.

Мбенза выступает за «Стад Тунизьен» с 28 декабря 2018 года. Контракт 19-летнего конголезца рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в € 600 тыс.

В нынешнем сезоне Гай забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу в 12 встречах чемпионата Туниса. В гонке бомбардиров турнира Мбенза делит второе место с тремя игроками.

В активе Гая один матч за сборную Республики Конго.

«Крылья Советов», набрав 18 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах самарская команда одержала 5 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 11 поражений.
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