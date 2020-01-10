Самарские «Крылья Советов» ведут переговоры с одним из лучших бомбардиров чемпионата Туниса Мбензой
10 января 2020 10:45
51
Как стало известно «Чемпионату», самарские «Крылья Советов» ведут переговоры с нападающим «Стад Тунизьен» Гаем Мбензой.
Мбенза выступает за «Стад Тунизьен» с 28 декабря 2018 года. Контракт 19-летнего конголезца рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в € 600 тыс.
В нынешнем сезоне Гай забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу в 12 встречах чемпионата Туниса. В гонке бомбардиров турнира Мбенза делит второе место с тремя игроками.
В активе Гая один матч за сборную Республики Конго.
«Крылья Советов», набрав 18 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах самарская команда одержала 5 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 11 поражений.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1832
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1595
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1865
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8905
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9241
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9046
Спорт в регионе
10 января 2020 10:45
В нынешнем сезоне Гай забил 6 мячей. Спорт в регионе
51
9 января 2020 21:01
В финале он одолел соперника из Франции - 15:6. Спорт в регионе
279
9 января 2020 15:14
В этом году в соревнованиях принимают участие 17 команд, которые представляют внутригородские районы Самары. Спорт в регионе
310
9 января 2020 14:52
На клубном сайте завершилось голосование за выбор главных событий первой части сезона 2019/20. Спорт в регионе
513
9 января 2020 13:54
Он победил этапе юниорского Кубка мира по фехтованию на рапире. Спорт в регионе
307
9 января 2020 11:18
Матч состоится 11 января в «МТЛ Арене». Спорт в регионе
226
8 января 2020 17:54
А зима продолжается, все на лыжи. Спорт в регионе
311
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1117
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
392
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1146
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1011
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
581
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1528
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
653
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1077
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1131
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1391
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2455
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2990
Мероприятия