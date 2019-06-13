Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 13 июня, 16:50
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/06:
USD 64.52
-0.27
EUR 73.04
-0.17
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские «Крылья Советов» поедут в Австрию

13 июня 2019 13:57
150
Самарские Крылья Советов поедут в Австрию
С 24 июня по 7 июля команда проведет учебно-тренировочный сбор.

Уже в понедельник, 17 июня футболисты «Крыльев Советов» выйдут из отпуска и пройдут медосмотр в течение двух дней. С 19 по 23 июня «Крылья Советов» будут готовиться к новому сезону в Самаре. По завершению проведут контрольный матч с молодежной командой.

С 24 июня по 7 июля команда проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии, в его рамках запланировано четыре матча. По два поединка должно пройти 29 июня и 6 июля. Завершат подготовку к старту Чемпионата Российской Премьер-лиги, намеченного на середину июля.

«Крылья Советов» заняли 13-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам прошедшего сезон, участвовали в стыковых матчах за право остаться в Премьер лиге, где одержали победу над «Нижним Новгородом» по итогам двух игр, пишет СО ОНЛАЙН.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1079
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
901
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1176
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8176
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8639
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8347
Весь список
Спорт в регионе
13 июня 2019  13:57
Самарские Крылья Советов поедут в Австрию
Самарские «Крылья Советов» поедут в Австрию
С 24 июня по 7 июля команда проведет учебно-тренировочный сбор. Спорт в регионе
150
12 июня 2019  19:05
Заявки будут приниматься в течение месяца, до 12 июля.
Стартовал приём заявок на билеты на матчи ЧЕ-2020 по футболу
Заявки будут приниматься в течение месяца, до 12 июля.  Спорт в регионе
227
12 июня 2019  12:09
Самарские волонтеры готовятся к Российско-Китайским молодёжным летним играм
Самарские волонтеры готовятся к Российско-Китайским молодёжным летним играм
На мероприятии будут работать 112 ребят. Спорт в регионе
228
11 июня 2019  13:48
Командир спортроты ЦСКА/Самара возглавил сборную ВС РФ на международной гонке на выживание среди военнослужащих
Командир спортроты ЦСКА/Самара возглавил сборную ВС РФ на международной гонке на выживание среди военнослужащих
Она состоится в Венгрии. Спорт в регионе
271
11 июня 2019  12:59
Утвержден график проведения VIII Российско-Китайских молодёжных летних игр в Самаре Соревнования состоятся по 8 видам спорта.
Утвержден график проведения VIII Российско-Китайских молодёжных летних игр в Самаре
Соревнования состоятся по 8 видам спорта. Спорт в регионе
310
11 июня 2019  10:45
Всероссийскую федерацию легкой атлетики не восстановили в правах
Всероссийскую федерацию легкой атлетики не восстановили в правах
Атлеты продолжат выступать в нейтральном статусе. Спорт в регионе
188
10 июня 2019  23:35
Более 250 участников из 25 стран! Сборная России на первом месте!
На чемпионате Европы по гиревому спорту Ирина Пашкова из Жигулевска завоевала серебряную медаль
Более 250 участников из 25 стран! Сборная России на первом месте!  Спорт в регионе
234
Весь список


Видео
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
125
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
296
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
276
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
372
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
360
3 июня 2019  10:24
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна.
Социум
309
Весь список

Фоторепортажи
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
185
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
512
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
542
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
304
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
606
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
533
Весь список

Мероприятия
На самарской набережной пройдут танцевальные и музыкальные программы в рамках проекта «Культурное сердце России»
В Самаре пройдет Девятый Инклюзивный Бал
Тысячи самарцев и гостей города принимают участие в квесте на улице Куйбышева
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные