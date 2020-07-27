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Самарские «Крылья Советов» может возглавить Игорь Осинькин

27 июля 2020 13:07
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Самарские «Крылья Советов» может возглавить Игорь Осинькин
  Ожидается, что кадровый вопрос окончательно решится в понедельник, 27 июля. 

Новым наставником самарских «Крыльев Советов» может стать главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин. Ожидается, что кадровый вопрос окончательно решится в понедельник, 27 июля. Между тем, клуб может выкупить у «Чертаново» несколько игроков основного состава – от пяти до восьми. По данным matchtv.ru, имеются ввиду Владислав Сарвели, Роман Ежов, Юрий Горшков, Александр Солдатенков и Данила Пруцев. В «Чертаново» много игроков Павла Андреева, который участвует в комплектовании самарской команды.

Несмотря на смену главного тренера, волжане оставили прежний спортивный департамент. Что касается «Чертаново», то бюджет команды будет сокращен, и она не станет удерживать тренера и футболистов.

Отметим, что «Крылья Советов» в сезоне 2020/21 будут выступать в ФНЛ. В первом туре они сыграют 2 августа, соперником самарцев станет клуб «Балтика». Матч пройдет на «Самара Арене». Напомним, первенство завершится 15 мая, по его итогам две команды поднимутся в Российскую премьер-лигу, а две - сыграют в стыковых матчах. Ранее руководство клуба поставило перед тренерским штабом и игроками задачу вернуться в РПЛ за один сезон.

В субботу, 25 июля, было объявлено, что пост главного тренера «Крыльев» покидает Андрей Талалаев. Он переходит в «Ахмат».

Пока командой руководят Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус. Накануне спортсмены вылетели в Москву, где пройдут медосмотр, а затем разместятся на футбольной базе в Кратово, пишет ТРК Терра.

Фото pixabay.com


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