Самарская шпажистка Виолетта Храпина - серебряный призер чемпионата мира

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В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по фехтованию. В женском командном турнире по шпаге сборная РФ, за которую выступала самарская спортсменка Виоллета Храпина, заняла 2 место.В финале наши спортсменки уступили китаянкам - 28:29