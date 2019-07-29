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Самарская легкоатлетка завоевала золото Европейского юношеского Олимпийского фестиваля

29 июля 2019 10:59
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Самарская легкоатлетка завоевала золото Европейского юношеского Олимпийского фестиваля
Она получила почетное право нести флаг России на церемонии закрытия.

В Баку (Азербайджан) завершился Европейский юношеский Олимпийский фестиваль. В международных спортивных соревнованиях принимали участие свыше 3500 спортсменов из 50 стран в возрасте от 14 до 18 лет. Самарская легкоатлетка Аделина Халикова завоевала золото в прыжках в высоту.
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль - региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации Европейских Олимпийских комитетов. Фестиваль проводится раз в два года.

В составе сборной РФ выступала самарская спортсменка Аделина Халикова (воспитанница СШОР №1, тренер - Михаил Андреев). Она взяла высоту в 184 см, что принесло ей победу. Уже в ранге чемпионки Аделина Халикова улучшила результат – 186 см. «Впервые выступала под российским флагом. Слушать в свою честь гимн очень волнительно. Жаль, что не удалось побить личный рекорд. Возможно, сказался тяжелый перелет из Швеции, где я выступала на юниорском чемпионате Европы», – отметила самарская легкоатлетка.

Помимо золотой медали Аделина Халикова получила почетное право нести флаг России на церемонии закрытия фестиваля.
По итогам соревнований команда РФ заняла первое место, установив рекорд для этих соревнований по общему количеству завоеванных медалей – 66 (28 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовую).
Неделю назад Аделина Халикова с личным рекордом (190 см) выиграла серебро на первенстве Европы по легкой атлетике (до 20 лет), которое проходило в Швеции.

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