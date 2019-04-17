Самарец Антон Бородачев - лучший рапирист страны!

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В Сочи на чемпионате России по фехтованию состоялись личные соревнования рапиристов. Золотую медаль завоевал 19-ти летний самарский фехтовальщик Антон Бородачев. В финале чемпионата России Антон Бородачев взял вверх над опытным Тимуром Сафиным (Республика Башкортостан) - 3-х кратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира и Европы, Олимпийский чемпион 2016 года в командных соревнованиях и бронзовый призёр в личных.На прошлой неделе на первенстве мира среди юниоров, который проходил в Польше, Антон Бородачев вместе с братом Кириллом в составе сборной РФ завоевал золото командного турнира. Кирилл Бородачев тогда выиграл личные соревнования, сообщает Минспорта региона.